Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Maroni
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Ogród

Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Maroni, Cypr

3 pokojowe
3
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Maroni, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Maroni, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 133 m²
Na sprzedaż w budowie trzypokojowego mieszkania w Agia Fyla - prowincja Limassol, o powierzc…
$458,641
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Maroni, Cypr

z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się