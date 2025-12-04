Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy Szeregowe nad morzem w Limassol Municipality, Cypr

Szeregowiec w Limassol, Cypr
Szeregowiec
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Odkryj ekskluzywny kompleks mieszkalny położony w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic…
$518,545
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Szeregowiec w Limassol, Cypr
Szeregowiec
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Odkryj ekskluzywny kompleks mieszkalny położony w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic…
$576,161
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
