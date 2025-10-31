Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Limassol Municipality
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie
  6. Widok na morze

Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z widokiem na morze w Limassol Municipality, Cypr

penthouse’y
11
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
8 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Limassol District, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol District, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Charming two bedroom apartment available furnished in the exclusive Panthea Hills. Stunning…
$2,206
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Limassol District, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol District, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
This beautifully renovated apartment is now available for rent in Potamos Germasogeias. Loca…
$2,322
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Nice two bedroom apartment located in Agios Nektarios is available now. It has internal cove…
$1,510
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
For rent: spacious 2-bedroom apartment in the desirable area of Agia Trias. This fully furni…
$2,090
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Located on the sea front road, the property is a couple of minutes walk to the Marina and th…
$2,032
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Located just north of the highway in a quiet central suburb, this spacious property, with an…
$3,077
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Nice three bedroom apartment with sea view located in Laiki Lefkothea is available now. It h…
$2,090
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Limassol, Cypr
Mieszkanie
Limassol, Cypr
Powierzchnia 522 m²
New Office Building with Roof Garden and parking opposite the Old Port / Limassol Marina Are…
$17,418
za miesiąc
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Limassol Municipality, Cypr

z Ogród
z Widok na góry