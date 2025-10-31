Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z ogrodem w Limassol Municipality, Cypr

Mieszkanie w Limassol, Cypr
Mieszkanie
Limassol, Cypr
Powierzchnia 1 571 m²
For rent is a modern commercial building with a total internal space of 1,571 square meters,…
$63,867
za miesiąc
Mieszkanie 5 pokojów w Limassol District, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Limassol District, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 390 m²
5 Bedroom detached house for rent in a beautiful private location of Mesa Gitonia.  Just 5 m…
$8,128
za miesiąc
Mieszkanie 7 pokojów w Limassol, Cypr
Mieszkanie 7 pokojów
Limassol, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
For rent in Zakaki, this spacious and modern detached house offers comfort and convenience. …
$5,806
za miesiąc
Mieszkanie 1 pokój w Limassol, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Limassol, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
One bedroom penthouse located in Neapoli, walking distance to the beach is available. Inter…
$2,439
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
This lovely 2-bedroom apartment in the heart of Agios Athanasios - Tourist Area is now avail…
$1,974
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
A seafront three-bedroom apartment in the high-rise project, located in Neapolis area of Lim…
$8,128
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 290 m²
Charming three-bedroom residence is available fully furnished in a peaceful residential are…
$3,251
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Lovely three bedroom house in Zakaki area in Limassol for rent, built in two level.  It has …
$2,903
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Limassol District, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol District, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Brand new two bedroom apartment with roof garden located in Mesa Geitonia is available now. …
$2,903
za miesiąc
Mieszkanie 2 pokoi w Limassol District, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol District, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Bright living room with large corner sofa and 55” Smart TV Fully equipped kitchen with gran…
$2,555
za miesiąc
Mieszkanie w Limassol, Cypr
Mieszkanie
Limassol, Cypr
Powierzchnia 522 m²
New Office Building with Roof Garden and parking opposite the Old Port / Limassol Marina Are…
$17,418
za miesiąc
Parametry nieruchomości w Limassol Municipality, Cypr

