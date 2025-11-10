Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Lasa
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Mieszkania w górach na sprzedaż w Lasa, Cypr

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Mieszkanie w Lasa, Cypr
Mieszkanie
Lasa, Cypr
A large parcel of land in the village of Lasa, Paphos district There are olives trees pla…
$63,867
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Lasa, Cypr
Mieszkanie
Lasa, Cypr
For sale: an exceptional opportunity to acquire development land in the picturesque area of …
$75,479
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Lasa, Cypr
Mieszkanie
Lasa, Cypr
A large residential plot in Lasa, Paphos district The property has a flat surface with a …
$127,733
Zostaw prośbę
Tut TravelTut Travel
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Lasa, Cypr

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się