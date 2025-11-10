Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Cypr
  3. Lasa
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Lasa, Cypr

7 obiektów total found
Mieszkanie w Lasa, Cypr
Residential land of 2676m sq located in Lasa of Paphos district.Building density=90%, covera…
$139,345
Mieszkanie w Lasa, Cypr
This plot is Located in Lasa, Paphos, district.It has an area of 5,435sqm and benefits from …
$191,600
Mieszkanie w Lasa, Cypr
A large parcel of land in the village of Lasa, Paphos district There are olives trees pla…
$63,867
Monte OnlineMonte Online
Mieszkanie w Lasa, Cypr
For sale: an exceptional opportunity to acquire development land in the picturesque area of …
$75,479
Mieszkanie w Lasa, Cypr
This plot is located in Lasa village , Paphos district.It has an area of 4,683sqm and benefi…
$232,242
Mieszkanie w Lasa, Cypr
A large residential plot in Lasa, Paphos district The property has a flat surface with a …
$127,733
Estate Service 24Estate Service 24
Mieszkanie w Lasa, Cypr
The asset is a field in Lasa. It is located 600m from the centre of the village and offers e…
$104,509
