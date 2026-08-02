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Bungalow na sprzedaż w Laneia, Cypr

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1 obiekt total found
Bungalow w Lania, Cypr
Bungalow
Lania, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 245 m²
Unikalny kamień zbudowany Bungalow w poszukiwanej wsi Laniea. Nieruchomość została wybudowan…
$975,268
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Parametry nieruchomości w Laneia, Cypr

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