Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Kritou Tera
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Mieszkania w górach na sprzedaż w Kritou Tera, Cypr

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Kritu Tera, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Kritu Tera, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Charming 3-Bedroom Home in Tranquil Kritou Tera Village Location: Situated in the pictures…
$313,527
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Kritu Tera, Cypr
Mieszkanie
Kritu Tera, Cypr
For sale: an exceptional development land opportunity in the charming village of Kritou Tera…
$226,436
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Kritou Tera, Cypr

z Ogród
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się