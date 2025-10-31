Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Kourio Municipality
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie
  6. Ogród

Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z ogrodem w Kourio Municipality, Cypr

Mieszkanie 6 pokojów w Sotira Lemesou Municipality, Cypr
Mieszkanie 6 pokojów
Sotira Lemesou Municipality, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Mansion renovated with all the extras and equipment ENERGY EFFICIENCY A.It includes 6 rooms …
$5,806
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Ypsonas Municipality, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Ypsonas Municipality, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 480 m²
Lovely four bedroom villa in Ypsonas available for rent, built in two levels. It has interna…
$6,967
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 8 pokojów w Kolossi Municipality, Cypr
Mieszkanie 8 pokojów
Kolossi Municipality, Cypr
Sypialnie 8
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 940 m²
Built in two corner Plots. Three Floors. Total Built covered area: 940 square meters. Land A…
$9,174
za miesiąc
Zostaw prośbę
