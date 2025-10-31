Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Kourio Municipality, Cypr

11 obiektów total found
Mieszkanie 6 pokojów w Sotira Lemesou Municipality, Cypr
Mieszkanie 6 pokojów
Sotira Lemesou Municipality, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Mansion renovated with all the extras and equipment ENERGY EFFICIENCY A.It includes 6 rooms …
$5,806
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Ypsonas Municipality, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Ypsonas Municipality, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 480 m²
Lovely four bedroom villa in Ypsonas available for rent, built in two levels. It has interna…
$6,967
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Ypsonas Municipality, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Ypsonas Municipality, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
A lovely two-bedroom furnished apartment is available in a modern building located in a quie…
$1,742
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Episkopi Municipality, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Episkopi Municipality, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 240 m²
Four bedroom fully furnished house for rent in a quiet residential location of Episkopi. Th…
$2,322
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 8 pokojów w Kolossi Municipality, Cypr
Mieszkanie 8 pokojów
Kolossi Municipality, Cypr
Sypialnie 8
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 940 m²
Built in two corner Plots. Three Floors. Total Built covered area: 940 square meters. Land A…
$9,174
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Ypsonas Municipality, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Ypsonas Municipality, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 500 m²
Wonderful 5 bedroom house at Agios Sillas with swimming pool.This house consists of 4 bedroo…
$7,548
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Erimi Municipality, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Erimi Municipality, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Lovely three bedroom apartment located in Erimi is available now. It has internal covered …
$1,626
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Trachoni Municipality, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Trachoni Municipality, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Brand new two bedroom apartment in Trachoni near Casino and My Mall is available now. The ap…
$1,452
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Ypsonas Municipality, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Ypsonas Municipality, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 250 m²
The property is located near the general hospital and has excellent links to the highway and…
$3,019
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Ypsonas Municipality, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Ypsonas Municipality, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Modern four bedroom House available in Ypsonas. Located in a quiet residential area, this a…
$2,903
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Ypsonas Municipality, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Ypsonas Municipality, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
A spacious 70m² ground floor apartment located in a quiet residential area of Ypsoupoli. Enj…
$1,010
za miesiąc
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Kourio Municipality, Cypr

z Ogród
