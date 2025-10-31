Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania w pobliżu pola golfowego na sprzedaż w Kourio Municipality, Cypr

2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Asomatos Municipality, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Asomatos Municipality, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
For sale off plan, this modern 2-bedroom apartment offers 77.7 m² of comfortable internal sp…
$396,901
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Asomatos Municipality, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Asomatos Municipality, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
For sale: Off-plan apartment offering modern living with an internal space of 85 m2. This tw…
$429,648
Zostaw prośbę
