Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Korfi
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Korfi, Cypr

1 obiekt total found
Dom 5 pokojów w Korfi, Cypr
Dom 5 pokojów
Korfi, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 400 m²
Ten piękny kamień zbudowany 4 sypialnie bungalow jest zbudowany na szczycie góry w spokojnej…
$3,11M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Korfi, Cypr

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się