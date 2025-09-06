Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Konia, Cypr

4 obiekty total found
Nieruchomości inwestycyjne w Konia, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne
Konia, Cypr
Złożony z 5 luksusowych willi wszystkie z widokiem na morze, w pierwszej fazie, z wyborem 3 …
$2,86M
Pafos całe piętro w Konia, Cypr
Pafos całe piętro
Konia, Cypr
Pokoje 22
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 698 m²
Liczba kondygnacji 3
Całe piętro biurowe — 22 biura, powierzchnia wewnętrzna 630 m² + taras 68 m², łączna powierz…
$3,50M
Pafos pół piętra w Konia, Cypr
Pafos pół piętra
Konia, Cypr
Pokoje 11
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 349 m²
Liczba kondygnacji 3
Pół piętra biurowego — 11 biur, powierzchnia wewnętrzna 315 m² + taras 34 m², łączna powierz…
$1,75M
Pafos cały budynek w Konia, Cypr
Pafos cały budynek
Konia, Cypr
Pokoje 66
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 2 094 m²
Liczba kondygnacji 3
Cały budynek biurowy — 66 biur, powierzchnia wewnętrzna 1 890 m² + tarasy 204 m², łączna pow…
Cena na żądanie
