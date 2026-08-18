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Długoterminowy wynajem domy z ogrodem w Koinoteta Times, Cypr

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2 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Timi, Cypr
Dom 3 pokoi
Timi, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Do wynajęcia: Odkryj ten key- gotowy 3-pokojowy dom na parterze w Timi, Pafos, oferując hoj…
$1,940
za miesiąc
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Dom 3 pokoi w Timi, Cypr
Dom 3 pokoi
Timi, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
For rent: Discover this key-ready 3-bedroom ground-floor house in Timi, Paphos, offering a …
$1,940
za miesiąc
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Parametry nieruchomości w Koinoteta Times, Cypr

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