Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Koinoteta Times
  4. Komercyjne
  5. Gotowy biznes

Biznes na sprzedaż w Koinoteta Times, Cypr

;
nieruchomości komercyjne
4
Gotowy biznes Usuwać
Wyczyść
W tym regionie nie znaleziono żadnych obiektów. Bądź pierwszym, który doda swój obiekt do naszej platformy
Dodaj obiekt
Wyślij zapytanie o bezpłatne wyszukiwanie
Klikając "Prześlij zgłoszenie", zgadza się Pani/Pan na to, że Realting i specjaliści od nieruchomości mogą kontaktować się z Panią/Panem za pośrednictwem dowolnego ze wskazanych kanałów. Nie musi Pani/Pan wyrażać zgody na zakup jakiejkolwiek nieruchomości, towarów lub usług. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o przeczytanie Warunków korzystania. Warunki użytkowania.

Podobne obiekty w pobliżu

Nieruchomości na sprzedaż można obejrzeć w innych działach naszego portalu
Pomieszczenie biurowe 210 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 210 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 210 m²
Piętro 2
Premia brand-nowy urząd na sprzedaż w nowoczesnym rozwoju handlowym w południowo-po Kapsulos…
$1,39M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Hotel 2 790 m² w Limassol, Cypr
Hotel 2 790 m²
Limassol, Cypr
Sypialnie 45
Powierzchnia 2 790 m²
Hotel Apartment Complex na sprzedaż - Grobowce królów, Pafos. Doskonała okazja do nab…
$10,43M
Zostaw prośbę
Sklep 90 m² w Limassol, Cypr
Sklep 90 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 90 m²
Wyjątkowa okazja do nabycia w pełni operacyjnego i ugruntowanego sektora spożywczego w centr…
$115,930
Zostaw prośbę
International Property AlertInternational Property Alert
Nieruchomości komercyjne w Limassol, Cypr
Nieruchomości komercyjne
Limassol, Cypr
Położony na ulicy Agiou Andreou, jednej z najbardziej znanych dróg w zabytkowym centrum Lima…
$1,73M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe 210 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 210 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 210 m²
Piętro 4
Premia brand-nowy urząd na sprzedaż w nowoczesnym rozwoju handlowym w południowo-po Kapsulos…
$1,48M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe 145 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 145 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 145 m²
Biuro na sprzedaż w samym sercu Limassol. Powierzchnia całkowita 145 m2 Położony na 2. pięt…
$486,087
Zostaw prośbę
TekceTekce
Pomieszczenie biurowe 210 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 210 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 210 m²
Piętro 3
Premia brand-nowy urząd na sprzedaż w nowoczesnym rozwoju handlowym w południowo-po Kapsulos…
$1,43M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe 210 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 210 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 210 m²
Piętro 1
Premia brand-nowy urząd na sprzedaż w nowoczesnym rozwoju handlowym w południowo-po Kapsulos…
$1,34M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Dochodowa nieruchomość 900 m² w Pafos, Cypr
Dochodowa nieruchomość 900 m²
Pafos, Cypr
Sypialnie 22
Liczba łazienek 20
Powierzchnia 900 m²
Liczba kondygnacji 4
Jest to premium kompleks mieszkalny położony w samym sercu miasta Pafos, w odległości krótki…
$5,13M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 3 026 m² w Limassol, Cypr
Nieruchomości komercyjne 3 026 m²
Limassol, Cypr
Liczba łazienek 20
Powierzchnia 3 026 m²
Przedstawienie pierwszorzędnej nieruchomości handlowej położonej w sercu Limassol, chwalącej…
$17,71M
Zostaw prośbę
Sklep 100 m² w Limassol, Cypr
Sklep 100 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 100 m²
Dobroczynność W samym sercu centrum miasta Agia Zoni jest już dostępny. Posiada jedną kuchni…
$92,186
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 194 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 194 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 194 m²
Luksusowy rozwój w samym sercu centrum miasta Limassol. Te skrupulatnie zaprojektowane przes…
$2,01M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się