Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Koinoteta Talas
  4. Mieszkania
  5. Bungalow
  6. Widok na góry

Bungalow w górach na sprzedaż w Koinoteta Talas, Cypr

Bungalow Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Bungalow w Tala, Cypr
Bungalow
Tala, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
For sale: This charming resale bungalow offers comfortable living in the heart of Tala. With…
$380,877
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Koinoteta Talas, Cypr

z Ogród
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się