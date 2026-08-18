Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Koinoteta Phoinikarion
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Willa

Wynajem długoterminowy will w Koinoteta Phoinikarion, Cypr

;
Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa 5 pokojów w Foinikaria, Cypr
Willa 5 pokojów
Foinikaria, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Przestronna i pięknie prezentowana willa z 5 sypialniami jest dostępna do wynajęcia w spokoj…
$11,558
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się