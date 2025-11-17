Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Koinoteta Phoinikarion
  4. Mieszkania
  5. Bungalow

Bungalow na sprzedaż w Koinoteta Phoinikarion, Cypr

Bungalow Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Bungalow w Foinikaria, Cypr
Bungalow
Foinikaria, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 400 m²
A quite stunning property on the market, a huge 3 bedroom Bungalow situated in the beautiful…
$2,26M
Zostaw prośbę
Bungalow w Foinikaria, Cypr
Bungalow
Foinikaria, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
A modern Bungalow under construction by the owner on a large field of 13,137 sqm. 4 bedrooms…
$1,73M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Koinoteta Phoinikarion, Cypr

z Ogród
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się