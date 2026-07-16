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Długoterminowy wynajem will z ogrodem w Koinoteta Parekklesias, Cypr

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3 obiekty total found
Willa 3 pokoi w Parekklisia, Cypr
Willa 3 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 400 m²
Luksusowe trzy sypialnie Villa z basenem na 3000 m2 Wykres w Pareklizji Doświadcz spokojnej…
$5,158
za miesiąc
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Willa 4 pokoi w Koinoteta Parekklesias, Cypr
Willa 4 pokoi
Koinoteta Parekklesias, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 840 m²
Odkryj wyjątkową luksusową willę do wynajęcia w bardzo wysuniętej części Parekklisia, Limass…
$18,921
za miesiąc
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Willa 6 pokojów w Parekklisia, Cypr
Willa 6 pokojów
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 412 m²
Duża przestrzeń czeka, aby zaspokoić wszystkie potrzeby w tym luksusie umeblowane i prywatni…
$22,867
za miesiąc
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Mazur EstateMazur Estate
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Parametry nieruchomości w Koinoteta Parekklesias, Cypr

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