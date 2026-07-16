Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Koinoteta Parekklesias
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Pomieszczenie biurowe
  6. Widok na morze

Długoterminowy wynajem pomieszczeń biurowych z widokiem na morze w Koinoteta Parekklesias, Cypr

;
Pomieszczenie biurowe Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Pomieszczenie biurowe 340 m² w Parekklisia, Cypr
Pomieszczenie biurowe 340 m²
Parekklisia, Cypr
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 340 m²
Opis Postaw swój biznes w doskonałej lokalizacji z tym imponującym biura na parterze w Pare…
$5,762
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się