Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Koinoteta Parekklesias
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z widokiem na góry w Koinoteta Parekklesias, Cypr

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Koinoteta Parekklesias, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Koinoteta Parekklesias, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
This stunning apartment for rent is ready for you to call home, offering an internal space o…
$2,647
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Koinoteta Parekklesias, Cypr

z Ogród
z Widok na morze
z Basen