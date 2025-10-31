Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z ogrodem w Koinoteta Parekklesias, Cypr

3 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Parekklisia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Parekklisia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 177 m²
The villa is set on 2 levels, the ground floor consists of a living/dining room, separate ki…
$4,355
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Koinoteta Parekklesias, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Koinoteta Parekklesias, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Four bedroom Maisonnette located in Agios Thyconas and close to four and five stars hotels.…
$4,413
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Koinoteta Parekklesias, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Koinoteta Parekklesias, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
An exceptional four bedroom property located on the seafront of Limassol. This charming re…
$5,458
za miesiąc
Zostaw prośbę
Parametry nieruchomości w Koinoteta Parekklesias, Cypr

