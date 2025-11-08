Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Koinoteta Mones Lemesou, Cypr

1 pokojowe
12
2 pokojowe
37
3 pokojowe
15
4 pokojowe
11
Mieszkanie 2 pokoi w Moni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Moni, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
For sale modern detached house in the serene area of Moni, Limassol. This new ( no vat) prop…
$390,139
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Moni, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Moni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 151 m²
Introducing a new development located in the tranquil Moni Village, Limassol. This project…
$494,867
Zostaw prośbę
