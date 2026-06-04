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Kawalerki na sprzedaż w Koinoteta Chloraka, Cypr

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1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Chloraka, Cypr
Kawalerka 1 pokój
Chloraka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 2
Studio Apartment. Mieszkańcy mogą wybrać stylowe studio, 1 i 2-pokojowe apartamenty, i maizo…
$231,611
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
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Parametry nieruchomości w Koinoteta Chloraka, Cypr

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