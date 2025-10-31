Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Koinoteta Acheleias
  4. Mieszkania
  5. Bungalow

Bungalow na sprzedaż w Koinoteta Acheleias, Cypr

Bungalow Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Bungalow w Acheleia, Cypr
Bungalow
Acheleia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Discover this beautifully renovated 2-bedroom bungalow in the serene area of Acheleia, Papho…
$301,914
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Koinoteta Acheleias, Cypr

z Ogród
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się