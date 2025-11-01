Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Koili
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Mieszkania w górach na sprzedaż w Koili, Cypr

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
5 obiektów total found
Mieszkanie w Koili, Cypr
Mieszkanie
Koili, Cypr
A large residential plot is available for sale in Leptos Kamares village, located in Tala, P…
$220,630
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Koili, Cypr
Mieszkanie
Koili, Cypr
This special land in Koili, Paphos, offers an amazing investment opportunity, ideal for both…
$58,060
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Koili, Cypr
Mieszkanie
Koili, Cypr
Residential Land for Sale in Koili Village, Paphos – Prime Development Opportunity Located …
$894,131
Zostaw prośbę
Monte OnlineMonte Online
Mieszkanie w Koili, Cypr
Mieszkanie
Koili, Cypr
For sale is a spacious plot of development land totaling 5,017 square meters, located in the…
$673,502
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Koili, Cypr
Mieszkanie
Koili, Cypr
A large agricultural field for sale in Koili village, Paphos district The property has an…
$81,285
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Koili, Cypr

z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się