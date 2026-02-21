Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania na sprzedaż w Koilani, Cypr

10 obiektów total found
Mieszkanie 7 pokojów w Kilani, Cypr
Mieszkanie 7 pokojów
Kilani, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
Położony w dzielnicy Lemesos (Limassol), urokliwa wioska Koilani znajduje się na wysokości 8…
$3,46M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Kilani, Cypr
Mieszkanie
Kilani, Cypr
Ziemia ma dostęp do dróg, z 10% Gęstość budynku i pokrycie i dodatek na budowę do dwóch pięter
$288,081
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Kilani, Cypr
Mieszkanie
Kilani, Cypr
Duże grunty rolne położone w Koilani Limassol jest dostępny. Planowanie z gęstość = 10%, pok…
$57,616
Zostaw prośbę
OneOne
Mieszkanie w Kilani, Cypr
Mieszkanie
Kilani, Cypr
Podwyższone grunty rolne, przymocowane do zarejestrowanej drogi w Koilani z wodą i energią e…
$63,378
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Kilani, Cypr
Mieszkanie
Kilani, Cypr
For sale: A large 6,355 m2 field situated in the peaceful area of Koilani. This spacious plo…
$123,098
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Kilani, Cypr
Mieszkanie
Kilani, Cypr
Możliwość nabycia trzech wyłączających się pól rolniczych oferowanych jako pojedyncza, ujedn…
$23,207
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Kilani, Cypr
Mieszkanie
Kilani, Cypr
Ziemia mieszkalna w miejscowości Koilani w okręgu Limassol. Znajduje się w odległości około …
$80,663
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Kilani, Cypr
Mieszkanie
Kilani, Cypr
Piękny kawałek ziemi w okolicy wsi Koilani z czynnikiem budowy 10%. Wieś znajduje się w pobl…
$115,232
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Kilani, Cypr
Mieszkanie
Kilani, Cypr
Koilani jest piękną wioską w pobliżu Pera Pedi, Platry i 30 minut od LimassolThis kawałek gr…
$74,901
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Kilani, Cypr
Mieszkanie
Kilani, Cypr
Ziemia 2007m kw., zakres 10%, gęstość budynku 10% i dopuszczalna nr. piętra 2, w miejscowośc…
$43,212
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Koilani, Cypr

