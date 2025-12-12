Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Klonari
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Klonari, Cypr

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie w Klonari, Cypr
Mieszkanie
Klonari, Cypr
Nice 8696m2 ziemi rolniczej z panoramicznym widokiem w miejscowości Klonari w Limassol. nier…
$80,663
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Klonari, Cypr

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się