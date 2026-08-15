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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Klirou, Cypr

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2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 1 041 m² w Klirou, Cypr
Nieruchomości komercyjne 1 041 m²
Klirou, Cypr
Powierzchnia 1 041 m²
Obiekt jest dwupiętrowym budynkiem mieszanym w Clear. Znajduje się przy wejściu do wsi, 750 …
$1,08M
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Nieruchomości komercyjne 1 433 m² w Klirou, Cypr
Nieruchomości komercyjne 1 433 m²
Klirou, Cypr
Powierzchnia 1 433 m²
Dwupiętrowy budynek w Klirou. Budynek składa się z 2 sklepów na parterze i 4 mieszkań na pie…
$1,08M
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