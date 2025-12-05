Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kelokedara, Cypr

2 obiekty total found
Mieszkanie w Kelokedara, Cypr
Mieszkanie
Kelokedara, Cypr
Mieszkalny kraj związkowy w miejscowości KELOKEDARA, Paphos.Duża ziemia mieszkalna 3679 (met…
$172,848
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Mieszkanie w Kelokedara, Cypr
Mieszkanie
Kelokedara, Cypr
Duże pole znajduje się w granicach administracyjnych wsi Kelokedara. Właściwość ma nieregula…
$62,225
