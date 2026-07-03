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Mieszkania na sprzedaż w Kato Lefkara, Cypr

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2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Kato Lefkara, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kato Lefkara, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Nowoczesny projekt w Lefkarze. Projekt składa się z 10 mieszkań. Główne cechy Gated Communi…
$265,223
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Mieszkanie 2 pokoi w Kato Lefkara, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kato Lefkara, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Nowoczesny projekt w Lefkarze. Projekt składa się z 10 mieszkań. Główne cechy Gated Communi…
$270,988
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Parametry nieruchomości w Kato Lefkara, Cypr

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