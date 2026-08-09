Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Kathikas
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Kathikas, Cypr

;
3 obiekty total found
Bungalow w Kathikas, Cypr
Bungalow
Kathikas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Ta niesamowita willa znajduje się w idyllicznej miejscowości Kathikas w Pafos, Cypr. Ta 5 s…
$1,50M
Zostaw prośbę
Bungalow w Kathikas, Cypr
Bungalow
Kathikas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Ta niesamowita willa znajduje się w idyllicznej miejscowości Kathikas w Pafos, Cypr. Ta 5 s…
$1,50M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Kathikas, Cypr
Dom 4 pokoi
Kathikas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 200 m²
Sam dom jest spacious- oferuje 4 en apartament prywatne sypialnie i 5 łazienek. Master Sypia…
$2,54M
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się