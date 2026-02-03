Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Kapileio
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kapileio, Cypr

2 obiekty total found
Mieszkanie w Kapileio, Cypr
Mieszkanie
Kapileio, Cypr
Ziemia na sprzedaż w Kapileio. Gęstość budynku wynosi 10%
$115,232
Mieszkanie w Kapileio, Cypr
Mieszkanie
Kapileio, Cypr
Ziemia 1702m kw. położona w miejscowości Kapileio w Limassol. Grunty znajdują się w strefie …
$97,947
