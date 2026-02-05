Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Kannaviou Melamiou
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kannaviou Melamiou, Cypr

2 obiekty total found
Mieszkanie w Kannaviou, Cypr
Mieszkanie
Kannaviou, Cypr
Strefa budowlana rolnicza na sprzedaż w miejscowości Kannaviou. 10% gęstość budynku i 10% po…
$115,232
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Kannaviou, Cypr
Mieszkanie
Kannaviou, Cypr
Pole rolnicze w miejscowości Kannaviou, dystrykt Pafos Rozmiar terenu wynosi 7776smq z płas…
$49,550
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Kannaviou Melamiou, Cypr

z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się