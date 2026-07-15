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Penthouse na Sprzedaż w Kalavasos, Cypr

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1 obiekt total found
Penthouse w Kalavasos, Cypr
Penthouse
Kalavasos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 1
Dwupokojowy apartament położony w pobliżu ronda Zygi, w połowie drogi między Limassol i Larn…
$342,812
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
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Parametry nieruchomości w Kalavasos, Cypr

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