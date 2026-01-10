Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Gerovasa
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Gerovasa, Cypr

2 obiekty total found
Mieszkanie w Gerovasa, Cypr
Mieszkanie
Gerovasa, Cypr
Ładny 219m kw. ziemi mieszkalnej ze starym małym domem (wymagają pełnej renowacji) w Heart. …
$57,616
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Gerovasa, Cypr
Mieszkanie
Gerovasa, Cypr
Ładny 2676m kw. gruntów rolnych z panoramicznym widokiem w miejscowości Lofou w Limassol. Ob…
$138,279
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Gerovasa, Cypr

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się