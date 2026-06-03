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Wille nad morzem na sprzedaż w Fyti, Cypr

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2 obiekty total found
Willa w Fyti, Cypr
Willa
Fyti, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 280 m²
UWAGA: Gotowy za 3 tygodnie - jeden miesiąc. Odkryj wyrafinowane życie w tej wyjątkowej, zu…
$1,70M
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Willa w Fyti, Cypr
Willa
Fyti, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 280 m²
UWAGA: Gotowy za 3 tygodnie - jeden miesiąc. Odkryj wyrafinowane życie w tej wyjątkowej, zu…
$1,70M
Zostaw prośbę
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Parametry nieruchomości w Fyti, Cypr

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Tanie
Luksusowe
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