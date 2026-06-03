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Wynajem długoterminowy will w Fyti, Cypr

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2 obiekty total found
Willa 6 pokojów w Fyti, Cypr
Willa 6 pokojów
Fyti, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 300 m²
Gotowi do wejścia. Odkryj wyrafinowane życie w tej wyjątkowej, zupełnie nowej willi obecnie…
$4,662
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Fyti, Cypr
Willa 6 pokojów
Fyti, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 300 m²
Gotowi do wejścia. Odkryj wyrafinowane życie w tej wyjątkowej, zupełnie nowej willi obecnie…
$4,662
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Fyti, Cypr

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