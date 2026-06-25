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Bungalow z ogrodem na sprzedaż w Fyti, Cypr

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1 obiekt total found
Bungalow w Fyti, Cypr
Bungalow
Fyti, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż jest przestronny dom Bungalow położony w spokojnej okolicy Lasa, oferując spokoj…
$966,997
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Parametry nieruchomości w Fyti, Cypr

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