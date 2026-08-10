Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Famagusta
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec

Domy Szeregowe w Famagusta, Cypr

;
Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Szeregowiec w Kapparis, Cypr
Szeregowiec
Kapparis, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 2
Położony w prestiżowej okolicy z nową infrastrukturą, w tym nowoczesne drogi i piękne zatoki…
$383,361
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Famagusta, Cypr

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się