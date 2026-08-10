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Sklepy na sprzedaż w Famagusta, Cypr

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nieruchomości komercyjne
13
pomieszczenia biurowe
4
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2 obiekty total found
Sklep 300 m² w Sotira, Cypr
Sklep 300 m²
Sotira, Cypr
Powierzchnia 300 m²
Niesamowita restauracja-cypryjska tawerna na sprzedaż w miejscowości Sotira z wielką reputac…
$590,232
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Sklep w Kapparis, Cypr
Sklep
Kapparis, Cypr
Liczba kondygnacji 3
Resort- Styl Możliwości handlowe w Kapparis Doświadczyć premium potencjał biznesowy w tej no…
$646,373
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Agencja
VIDI GROUP
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