  2. Cypr
  3. East Limassol Municiplaity
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec
  6. Ogród

Domy Szeregowe z ogrodem w East Limassol Municiplaity, Cypr

Jermasoja
8
2 obiekty total found
Szeregowiec w Jermasoja, Cypr
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 107 m²
Located just 400 meters from the sandy beaches and 5-star hotels of Limassol, this charming …
$661,889
Szeregowiec w Koinoteta Mouttagiakas, Cypr
Koinoteta Mouttagiakas, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Aqua Park - is a modern residential complex in Limassol's tourist area, located within the …
$574,799
Parametry nieruchomości w East Limassol Municiplaity, Cypr

