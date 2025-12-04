Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Cypr
  3. East Limassol Municiplaity
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Dom
  6. Widok na góry

Długoterminowy wynajem domy z widokiem na góry w East Limassol Municiplaity, Cypr

Koinoteta Agiou Tychona
5
Demos Agiou Athanasiou
10
Jermasoja
26
1 obiekt total found
Bungalow z 2 sypialniami w Jermasoja, Cypr
Bungalow z 2 sypialniami
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Odkryj ten pięknie w pełni odnowiony 2-sypialnia rezydencji, idealnie położony w samym sercu…
$2,074
za miesiąc
Agencja
Fox Smart Estate Agency
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
