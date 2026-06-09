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Rezydencje na sprzedaż w East Limassol Municiplaity, Cypr

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Jermasoja
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3 obiekty total found
Rezydencja 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Rezydencja 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Doskonała okazja, aby posiadać pięknie odnowiony 2-pokojowe maisonette w prestiżowej okolicy…
$919,308
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Rezydencja 4 pokoi w Jermasoja, Cypr
Rezydencja 4 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 310 m²
Luksusowe beachfront maisonette na sprzedaż w Germasogeia Tourist Area, Limassol. Ta w pełni…
$951,883
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Rezydencja 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Rezydencja 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Odkryj współczesny Śródziemnomorskie mieszkanie w prestiżowych Królewskich Ogrodach Okia - p…
$591,948
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Parametry nieruchomości w East Limassol Municiplaity, Cypr

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