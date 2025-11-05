Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. East Limassol Municiplaity
  4. Mieszkania
  5. Bungalow
  6. Ogród

Bungalow z ogrodem na sprzedaż w East Limassol Municiplaity, Cypr

Bungalow Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Bungalow w Foinikaria, Cypr
Bungalow
Foinikaria, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
A modern Bungalow under construction by the owner on a large field of 13,137 sqm. 4 bedrooms…
$1,73M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w East Limassol Municiplaity, Cypr

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się