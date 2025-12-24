Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Drymou
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Drymou, Cypr

2 obiekty total found
Mieszkanie w Drymou, Cypr
Mieszkanie
Drymou, Cypr
Pole rolnicze we Wspólnocie Drymou, w dystrykcie Pafos. Znajduje się zaledwie 1,5 km (ok.) o…
$110,623
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Drymou, Cypr
Mieszkanie
Drymou, Cypr
Drimou, wieś w dzielnicy Pafos na Cyprze, posiada żyzne grunty rolne idealne do uprawy oliwe…
$92,186
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Drymou, Cypr

z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się