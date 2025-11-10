Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Drouseia
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Drouseia, Cypr

mieszkania
13
13 obiektów total found
Mieszkanie w Drusia, Cypr
Mieszkanie
Drusia, Cypr
Protected zone land of 13378 sq.m. for sale in Drousia-Pafos. It falls within Da31 zone, wit…
$156,763
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Drusia, Cypr
Mieszkanie
Drusia, Cypr
Touristic field, extending to about 8.362 sq.m. in total. Access to the field is via a reg…
$209,018
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Drusia, Cypr
Mieszkanie
Drusia, Cypr
For sale 558sq.m. residential plot in Drousia. The asset has a rather normal shape and benef…
$85,930
Zostaw prośbę
Tut TravelTut Travel
Mieszkanie w Drusia, Cypr
Mieszkanie
Drusia, Cypr
This plot is a 1/2 share of a field in Drouseia, Paphos.It has an area of 3,847sqm (1/2 shar…
$148,054
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Drusia, Cypr
Mieszkanie
Drusia, Cypr
Industrial land in Drouseia, Paphos.The size of this land is 2705. The building density of t…
$116,121
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Drusia, Cypr
Mieszkanie
Drusia, Cypr
The property consists of two adjoining fields that are sold together as a single unit with a…
$104,509
Zostaw prośbę
Century 21Century 21
Mieszkanie w Drusia, Cypr
Mieszkanie
Drusia, Cypr
It is a plot of land with almost trapezoidal shape, situated on a hill with unobstructed vie…
$632,859
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Drusia, Cypr
Mieszkanie
Drusia, Cypr
For sale farming-agriculture land in Drousia village,Paphos.The land is in a zone in which t…
$75,479
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Drusia, Cypr
Mieszkanie
Drusia, Cypr
Industrial land of 2947sqm with BD 90% , coverage 50% and 2 Floors allowance in Drousia.Offe…
$98,703
Zostaw prośbę
Property InvestProperty Invest
Mieszkanie w Drusia, Cypr
Mieszkanie
Drusia, Cypr
For sale: A spacious 590 m² development plot located in the peaceful village of Drousia. Thi…
$81,018
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Drusia, Cypr
Mieszkanie
Drusia, Cypr
Residential land of 2342sq.m. for sale in Drousia. It falls within Ka8d zone, with 60% build…
$162,569
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Drusia, Cypr
Mieszkanie
Drusia, Cypr
Industrial land of 2705sqm in Drousia with BD 90%, coverage 50% and 2 floors allowance
$150,957
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Drusia, Cypr
Mieszkanie
Drusia, Cypr
Πρόκειται για επίπεδο βιοτεχνικό χωράφι 2705 τετραγωνικών μέτρων με φυτεία ελιών και αμυγδαλ…
$139,345
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Drouseia, Cypr

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się