Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Dromolaxia - Meneou Municipality
  4. Komercyjne
  5. Hotel

Hotele na sprzedaż w Dromolaxia Meneou Municipality, Cypr

;
Hotel Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Hotel 895 m² w Dromolaxia, Cypr
Hotel 895 m²
Dromolaxia, Cypr
Sypialnie 20
Powierzchnia 895 m²
Ten apartament znajduje się 400 metrów od Promenady Larnaca Beach i oferuje samoobsługowe je…
$2,95M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się