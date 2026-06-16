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Wille na sprzedaż w Doros, Cypr

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2 obiekty total found
Willa w Doros, Cypr
Willa
Doros, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 211 m²
Willa z 4 sypialniami w spokojnej miejscowości Doros, Limassol, z pięknym widokiem na góry i…
$733,803
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Doros, Cypr
Willa
Doros, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 356 m²
Nowa willa z 6 sypialniami w miejscowości Doros, Limassol, z przepięknym widokiem na góry i …
$1,51M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Doros, Cypr

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