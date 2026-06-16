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Długoterminowy wynajem bungalowów z widokiem na góry w Doros, Cypr

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2 obiekty total found
Bungalow z 2 sypialniami w Doros, Cypr
Bungalow z 2 sypialniami
Doros, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Ten nowy, nigdy nie-żyjący-w 2-sypialni bungalow znajduje się w spokojnej i malowniczej miej…
$3,281
za miesiąc
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Bungalow z 2 sypialniami w Doros, Cypr
Bungalow z 2 sypialniami
Doros, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Ten nowy, nigdy nie-żyjący-w 2-sypialni bungalow znajduje się w spokojnej i malowniczej miej…
$3,281
za miesiąc
Zostaw prośbę
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Parametry nieruchomości w Doros, Cypr

z Ogród
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